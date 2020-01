MFW obniżył prognozy globalnego wzrostu PKB do 2,9% w 2019 r. i 3,3% w br.



Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Globalny wzrost gospodarczy wyniesie 2,9% w tym i 3,3% w 2020 roku oraz 3,4% w 2021, prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), obniżając prognozę z października odpowiednio po 0,1 pkt proc. i o 0,2 pkt. proc.

Fundusz prognozuje, że PKB USA spowolni do 2,3% w 2019 r. i do 2% w 2020 r. (w październiku oczekiwano odpowiednio: 2,4% w 2019 r. i 2,1% w 2020 r., zaś w 2021 spowolni do 1,7%, podano w raporcie.

Prognoza MFW dla strefy euro zakłada, że PKB wyniesie 1,2% w 2019 r. (rewizja w dół o 0,1 pkt proc.) i 1,3% w 2020 r. i 1,4% w 2021 bez zmian w stosunku do prognoz z października ub. r.

W przypadku Niemiec prognozowany wzrost PKB na ten rok wynosi 0,5% (bez zmian) oraz 1,1% w 2020 roku (w październiku oczekiwano 1,2%) i 1,4% w 2021 roku.

W przypadku Chin prognozowany wzrost PKB na ten rok wynosi 6,1% (bez zmian) i 6% w 2020 roku (oznacza to rewizję w górę prognozy o 0,2 pkt proc na br.) i spowolnienie do 5,8% w 2021 roku.

(ISBnews)