Włochy: Ponad 16 tys. wstrząsów sejsmicznych zanotowano w zeszłym roku

Źródło: PAP

Ponad 16 tys. wstrząsów sejsmicznych zanotowano w zeszłym roku we Włoszech - podał w poniedziałek krajowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii. To oznacza, że do trzęsienia ziemi, niemal zawsze o niewielkiej sile, dochodziło średnio co pół godziny.