PAIH: Toshiba Carrier Corporation otworzy w Gnieźnie zakład za ponad 100 mln zł



Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Toshiba Carrier Corporation (TCC) otworzy w Gnieźnie w tym roku swój pierwszy europejski zakład produkcyjno-dystrybucyjny, kosztem ponad 100 mln zł, podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), która wspierała realizację projektu od 2018 roku. Ogłoszenie decyzji inwestora odbyło się podczas polsko-japońskiej sesji inwestycyjnej w Tokio.

Polska od dekad jest atrakcyjnym partnerem dla japońskiego biznesu. Nad Wisłą działa już ponad 300 firm z kapitałem japońskim, które zatrudniają ok. 40 000 pracowników. Reprezentują one głównie takie branże jak: maszynowa, motoryzacyjna, spożywcza oraz elektromobilność i sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Do ich grona dołączy w tym roku Toshiba Carrier Corporation (TCC) - joint venture amerykańskiej Carrier Corporation oraz japońskiej Toshiba Corporation. Inwestycja będzie zrealizowana w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI), podała Agencja.

"Współpraca z Toshiba Carrier Corporation potwierdza, że relacje gospodarcze między Polską i Japonią kwitną, a zaufanie budowane przez lata przynosi obopólne zyski. Polska Strefa Inwestycji to magnes, który będzie w najbliższych latał przyciągał do Polski kolejnych inwestorów. Mam nadzieję, że będzie wśród nich jeszcze więcej tych, które pochodzą z Japonii, ponieważ japońskie firmy od lat są globalnymi wyznacznikami najwyższych standardów jakości" - powiedział premier Mateusz Morawiecki, który przebywa w Tokio z wizytą roboczą, jak podano w komunikacie.

Toshiba Carrier Corporation produkuje klimatyzatory różnego przeznaczenia (np. do biur, sklepów, budynków, przemysłu), systemy chłodnicze, wentylatory, kompresory. Nowy zakład w Gnieźnie (na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej SSE) będzie skupiał funkcje dystrybucyjną i produkcyjną. Pozwoli inwestorowi skrócić czas realizacji produktu do dwóch trzecich, obniżyć koszty i wzmocnić ofertę dostosowaną do określonych potrzeb w Europie. Realizację projektu wspierała Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

"Nasza obecność w Polsce wpisuje się w strategię globalnego rozwoju spółki oraz wzmacnia jej działalność w Europie. Dołożymy wszelkich starań, aby przyczynić się do dalszego rozwoju gospodarczego Polski i Japonii. Dziękujemy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu za wsparcie w sprawnym przeprowadzeniu procesu decyzyjnego" - powiedział prezes Toshiba Carrier Corporation Toru Kubo.

"Wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest jednym z głównych zadań Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. PAIH udzieliła Toshiba Carrier Corporation kompleksowego doradztwa w procesie decyzyjnym. Inwestor rozważał wiele lokalizacji w Europie. O wyborze Polski na miejsce swojej pierwszej europejskiej bazy dystrybucyjno-produkcyjnej zadecydował m.in. wysoki potencjał polskich pracowników i dogodny dostęp do rynków zbytu" - podkreśliła p.o. prezes PAIH Grażyna Ciurzyńska.

Do tej pory PAIH obsłużyła ponad 70 projektów inwestycyjnych z japońskim rodowodem. Ich łączne nakłady inwestycyjne opiewają na kwotę blisko 10 mld zł, a liczba miejsc pracy, jakie wygenerowały to 18 tys. W 2019 roku pięć wspieranych przez Agencję japońskich inwestycji zakończyła się pozytywną decyzją inwestora. Obecnie PAIH obsługuje 18 projektów o wartości prawie 2 mld zł i potencjalnym zatrudnieniu sięgającemu prawie 1800 nowych miejsc pracy. Pod względem liczby projektów Japonia zajmuje w portfelu Agencji 4. miejsce, po USA, Chinach i Polsce, wskazano w materiale.

21 stycznia w Tokio odbyły się polsko-japońskie sesje biznesowe zorganizowane przez PAIH. Ich tematy to współpraca w zakresie inwestycji bezpośrednich, innowacji w energetyce i dużych projektów infrastrukturalnych.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu przyciąga nad Wisłę bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ). Są to projekty związane z budową nowych zakładów produkcyjnych lub lokowaniem nowoczesnych centrów usług dla biznesu. PAIH odpowiada za ok. 30% wszystkich inwestycji zagranicznych zrealizowanych w Polsce, przy tym za 80% projektów strategicznych.

(ISBnews)