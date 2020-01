Rzeczniczka Rungis powiedziała, że zasilanie awaryjne zostało włączone, gdy przerwa w dostawie prądu rozpoczęła się o godz. 6.30 i że nie doszło do zakłóceń w handlu.

Targ Rungis zajmuje powierzchnię 234 hektarów i ma roczne przychody na poziomie 9 mld euro.

Przerwa w dostawie prądu wstrzymała ruch wahadłowych pociągów Orlyval, obsługujących Orly, drugie co do wielkości lotnisko w stolicy Francji.

Sabotowanie dostaw energii podkreśla rosnącą determinację lewicowych związków francuskich do posuwania się do skrajnych działań, gdy trwająca od początku grudnia fala strajków i protestów ulicznych nie zmusiła Macrona do wycofania się z reformy systemu emerytalnego.

Związki zawodowe zapowiadają organizację kolejnych demonstracji na 22 oraz 23 stycznia, czyli na środę i czwartek.

Francuski rząd w założeniach kontestowanej reformy emerytalnej nie proponuje formalnego podniesienia wieku emerytalnego, który obecnie wynosi 62 lata i miałby taki pozostać w przyszłości. Jednak w związku ze zmianami dłuższa praca miałaby się bardziej opłacać, a pełne świadczenie byłoby dostępne dla tych co osiągną 64 lata – bez względu na staż pracy. (PAP)