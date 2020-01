Węgry: Szijjarto: bez energii atomowej Europa nie osiągnie neutralności klimatycznej

Źródło: PAP

Bez energii nuklearnej Europa nie osiągnie neutralności klimatycznej do 2050 roku – oświadczył we wtorek minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto na konferencji poświęconej branży atomowej w Pradze. Zacytowała go agencja MTI.