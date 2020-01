"W przyszłym tygodniu sfinalizujemy umowę w sprawie kupienia F-35, czyli najnowocześniejszych samolotów. Więcej szczegółów będzie w przyszłym tygodniu. To 32 samoloty F-35. Negocjacje są już praktycznie zakończone. To są najnowocześniejsze samoloty na świecie" - powiedział Błaszczak w wywiadzie dla radiowej Jedynki.



Podkreślił, że zakup ten to też skok, jeżeli chodzi o technologię - można porównać go do kupienia na początku lat 2000-ych F-16.



"Pierwsze sztuki będą gotowe w 2024 roku" - podsumował minister.



We wrześniu 2019 r. Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 32 maszyn za cenę ponad 25 mld zł.



"Dziennik Gazeta Prawna" podał wczoraj, powołując się na nieoficjalne źródła, że cena całej umowy (z pakietem logistycznym i szkoleniowym) wyniesie ok. 4 mld USD i najpewniej zmieści się w przedziale 15-17 mld zł. Gazeta wyjaśniała, że tzw. notyfikacja do Kongresu opiewała na kwotę 6,5 mld USD, ale jest to maksymalna kwota w procedurze Foreign Military Sales, zgodnie z którą amerykański rząd sprzedaje uzbrojenie sojusznikom.

