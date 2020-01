A&R Carton przejął akcje BSC Drukarni Opakowań od dwóch akcjonariuszy



Warszawa, 22.01.2020 (ISBnews) - Janusz Schwark i Arkadiusz Czysz - akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań poprzez spółki JS Holding i Green Place - zawarli umowy realizujące przejęcie tych spółek przez A&R Carton AB, podała BSC Drukarnia Opakowań.

"Na podstawie umów realizujących transakcję menedżerowie sprzedali na rzecz A&R Carton AB wszystkie udziały i akcje w spółkach, o których mowa powyżej, posiadających akcje emitenta. Menedżerowie wskazali także, że, jak informowali już wcześniej, dokumenty podpisane w ramach realizacji transakcji zakładają pozostanie przez menedżerów w zarządzie emitenta do końca roku 2021" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie menedżerowie poinformowali, że w ramach transakcji JS Holding, Green Place oraz Colorpack GmbH, będące stronami porozumienia akcjonariuszy z 15 kwietnia 2008 r., podpisały dokument rozwiązujący porozumienie, z tym zastrzeżeniem, że rozwiązanie porozumienia uzależnione jest od spełnienia się warunku zawieszającego, jakim jest nabycie przez spółkę Å&R Carton Holding GmbH udziałów w Rob. Leunis & Chapman GMBH & CO. KG (spółki kontrolującej pośrednio Colorpack GmbH).

13 listopada 2019 r. BSC Drukarnia Opakowań podała, że AR Carton Holding, będący częścią szwedzkiego producenta opakowań AR Packaging, został nowym właścicielem rlc packaging GmbH, która, za pośrednictwem Colorpack GmbH, kontroluje 36,7% akcji BSC Drukarni Opakowań.

16 stycznia br. Janusz Schwark i Arkadiusz Czysz, akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań poprzez spółki JS Holding i Green Place, uzgodnili główne warunki przejęcia tych spółek przez A&R Carton AB.

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 400 pracowników. Należy do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc, poprzez inwestora strategicznego - spółkę Colorpack GmbH, która kontroluje 36% akcji. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 222,26 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)