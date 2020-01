Na środowym zamknięciu WIG20 stracił 0,5 proc. osiągając poziom 2.146,56 pkt., WIG zniżkował 0,4 proc. do 58.401,69 pkt., mWIG40, jako jedyny, poszedł w górę o 0,1 proc. do 4.046,02 pkt., a sWIG80 spadł 0,1 proc. do 12.743,27 pkt.

Z indeksów sektorowych wyróżnił się WIG-GAMES, który ustanowił nowy rekord.

WIG20 rozpoczął sesję powyżej wtorkowego zamknięcia, a następnie do końca sesji systematycznie zniżkował, tracąc przeszło 20 pkt.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panował zróżnicowany obraz – najsilniejsze wzrosty wystąpiły na Węgrzech i Czechach, zaś spadki w Rosji.

Obroty na GPW wyniosły 786 mln zł, z czego 663 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Na świecie niemiecki DAX spadł 0,30 proc., a S&P500 zwyżkował 0,20 proc. o godz. 17.15.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: Tauron – o 3,3 proc., Cyfrowy Polsat – o 3,3 proc. i PGNiG - o 2,8 proc.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował w środę w komunikacie, że uznał, iż Polkomtel naruszył zbiorowe interesy konsumentów i nałożył na spółkę 50,6 mln zł kary za pobieranie dodatkowej opłaty za tzw. video streaming.

Wśród spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Dino Polska – o 4,6 proc., Play – o 1,1 proc. i PZU - o 0,7 proc.

Kurs Dino Polska był najwyżej w historii notowań handlowej spółki.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje BAH – spadek o 7,6 proc., Astarty – o 6,6 proc. i Elemental Holding – o 6,2 proc. Zniżkowała także cena Apatora – o 3,3 proc. i PKP Cargo – o 0,8 proc.

Po wtorkowej sesji Apator poinformował, że obniżył szacunki skonsolidowanego zysku netto za 2019 rok do 56 mln zł z 67 mln zł przewidywanych w listopadzie.

Ponadto Apator podał, że jego podmiot zależny – Apator Powogaz - zawarł z deweloperem list intencyjny dotyczący zbycia należącej do spółki nieruchomości w centrum Poznania za 61 mln zł - transakcja może zostać sfinalizowana do końca I kw. 2020 roku.

W trakcie środowej sesji, prezes zarządu PKP Cargo Czesław Warsewicz powiedział podczas konferencji prasowej, że spółka, która odebrała pod koniec 2019 roku pierwsze 50 platform przeznaczonych do przewozów intermodalnych, planuje w 2020 roku odebrać kolejne 400 wagonów w ramach zamówienia 936 sztuk.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Altus TFI – wzrost o 27,1 proc., Mabionu – o 7,9 proc., Polnordu – o 7,4 proc.

W trakcie środowych notowań Altus TFI poinformował, że fundusze Quercus TFI, będące akcjonariuszem Altus TFI chcą, by NWZ Altusa upoważniło zarząd do skupu akcji własnych - według projektu uchwały, akcjonariusze mieliby upoważnić zarząd Altus TFI do nabycia do 19 marca 2020 r. nie więcej niż 4.483.000 akcji własnych w celu umorzenia, po cenie 8 zł za akcję.

We wtorek wieczorem Polnord podał, że według jego oceny, wnioski zawarte w pozwie jego akcjonariusza, spółki Hanapeta, dotyczącym m.in. stwierdzenia nieważności uchwały zarządu w sprawie ustalenia zasad oferowania akcji serii T, są bezzasadne i nie zasługują na uwzględnienie przez sąd.

