Premier pytany był w czwartek w Polskim Radiu, o to, że Polska i Izrael są w tej chwili wymieniane jako strategiczni partnerzy USA i czy w takim razie prezydent Rosji Władimir Putin chce wbić "kij w szprychy" tych relacji, tak żeby skłócić nas jako tych partnerów Stanów Zjednoczonych. "Dokładnie to jest jedna z intencji prezydenta Putina, żeby rozszczepić, rozdzielić sojuszników Stanów Zjednoczonych, żeby pomiędzy sojuszników NATO zasiać to ziarno niezgody" - odpowiedział premier.

Według niego, dlatego właśnie obchody 5. Światowego Forum Holokaustu są tak zorganizowane, żeby zabrać głos mogli przedstawiciele na przykład Francji, czyli prezydent Emmanuel Macron, przedstawiciele Niemiec, czyli prezydent Frank-Walter Steinmeier. "A jednocześnie, żeby nie mógł zabrać głosu nasz polski prezydent pan Andrzej Duda" - zaznaczył Morawiecki.

W czwartek w siedzibie Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie odbędzie się 5. Światowe Forum Holokaustu, organizowane przez Fundację Światowego Forum Holokaustu we współpracy z Yad Vashem pod patronatem prezydenta Izraela Reuwena Riwlina. Odbywa się ono w ramach obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W programie przewidziano przemówienia m.in. prezydenta Rosji Władimira Putina, wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, brytyjskiego następcy tronu księcia Karola i prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera.

