PwC: Na GPW odnotowano 16 IPO, w Europie - 106 w 2019 roku



Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Na giełdzie w Warszawie odnotowano 16 IPO w 2019 roku (wobec 20 w 2018 roku). Łączna wartość

przeprowadzonych ofert na GPW (łącznie na rynku regulowanym oraz NewConnect) wyniosła 65,9 mln zł (15,4 mln euro), co oznacza spadek o ok. 80% w porównaniu do 2018 roku, który był jak dotąd najsłabszym rokiem pod względem łącznej wartości ofert od 2003 roku, wynika z najnowszego raportu "IPO Watch Europe 2019" przygotowanego przez firmę doradczą PwC.

Jedynym debiutantem na rynku głównym warszawskiego parkietu był BoomBit - spółka zadebiutowała w II kwartale 2019 roku i pozyskała w ramach przeprowadzonej oferty 35,2 mln zł (8,2 mln euro). Spośród IPO przeprowadzonych na alternatywnym rynku NewConnect największą wartość ofert odnotowały spółki QuarticOn (7,6 mln zł/1,8 mln euro), Klabater (4 mln zł/0,9 mln euro) oraz DB Energy (3,3 mln zł/0,8 mln euro), poinformowano.

Najbardziej aktywne pozostają firmy z sektora technologicznego i mediów (łączna wartość tych ofert stanowiła ponad 87% wartości IPO na GPW w 2019 roku) - ze szczególnym uwzględnieniem branży gier (komputerowych, konsolowych i mobilnych), którą reprezentuje połowa debiutantów na warszawskim parkiecie w ubiegłym roku, popdkreślono.

"Przy pozytywnych sygnałach z NewConnect, który okrzepł wśród spółek gamingowych i przyciąga kolejnych debiutantów, zaledwie jedno IPO na rynku regulowanym to już zapaść. Pozostaje mieć nadzieję, że zapowiadane przez potencjalnych emitentów debiuty przełamią coraz gorsze statystyki rynku. Na pewno nie pomogą w tym zaostrzające się regulacje (w tym m.in. konieczność szybszego niż dotychczas dostosowania ładu korporacyjnego przez kandydatów) oraz zyskujące coraz większą popularność alternatywne formy pozyskiwania (crowdfunding, czy choćby NewConnect). Bariery regulacyjne i rosnące wymogi coraz silniej polaryzują rynek - debiut na rynku regulowanym staje się w zasadzie realną opcją dla spółek raczej dużych niż średnich, idealnym kandydatem wydają się np. spółki zarządzane przez fundusze equity" - powiedział dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC Bartosz Margol, cytowany w komunikacie.

Wartość pierwotnych ofert publicznych przeprowadzonych na europejskich giełdach w 2019 r. wyniosła 22,1 mld euro, co oznacza spadek o 40% r/r. To kolejny rok słabnącej aktywności na rynku IPO w Europie - odnotowano jedynie 106 debiutów wobec 200 w 2018 roku, wynika także z raportu.

Pięć największych ofert odpowiadało za blisko 40% wartości przeprowadzonych IPO w Europie. Najwięcej środków w ramach debiutu w 2019 roku pozyskała spółka Nexi - debiutująca na włoskiej Borsa Italiana spółka odnotowała IPO o wartości 2,1 mld euro. Na kolejnych miejscach uplasowały się TeamViewer (oferta o wartości 2 mld euro przeprowadzona na Deutche Börse) oraz Francaise Des Jeux (debiut na francuskim parkiecie Euronext Paris z ofertą na poziomie 1,8 mld euro), podano również.

Największą aktywność na europejskim rynku ofert pierwotnych w minionym roku wykazała giełda w Londynie (27 debiutów przy łącznej wartości 6,7 mld euro) wyprzedzając Nasdaq Stockholm, która pomimo słabnącej aktywności w Europe odnotowała wzrost wartości przeprowadzonych IPO (z 2,7 mld euro w 2018 roku do 3,7 mld euro w 2019 roku). Na trzecim miejscu w Europie pod względem wartości

pozyskanego kapitału w ramach IPO uplasowała się Deutche Börse (3,6 mld euro pozyskane w ramach zaledwie 4 ofert).

"Rynek ofert pierwotnych jest bardzo podatny na utrzymujący się stan niepewności, co można było zaobserwować w minionym roku na kluczowych giełdach w Europie. Za niską aktywność w 2019 roku odpowiadał przede wszystkim negocjowany Brexit, a także sytuacja na rynkach światowych, która była pod znaczącym wpływem relacji na linii USA-Chiny. O ile oba te czynniki powinny odegrać dużo mniejszą rolę w 2020 roku, nastroje na rynku będą w dalszym ciągu wynikały w znacznym stopniu z sytuacji geopolitycznej, napędzanej ostatnio napięciami pomiędzy USA i Iranem" - powiedział partner w PwC, lider zespołu ds. rynków kapitałowych Tomasz Konieczny.

(ISBnews)