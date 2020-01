Główny Inspektor Sanitarny po posiedzeniu Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych ws. nowego koronawirusa wydał komunikat skierowany do pracowników ochrony zdrowia.

Zalecenia głoszą, że osoby powracające z miasta Wuhan, u których występują objawy przypominające ciężką grypę, powinny zgłosić się do izby przyjęć oddziału zakaźnego i poinformowanie o odbytej podróży.

Pozostałe osoby powracające z innych miast w Chinach oraz innych krajów azjatyckich, w przypadku pojawienia się objawów przypominających grypę, powinny pozostawać pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W związku z trwającym w Polsce oraz w pozostałych krajach półkuli północnej sezonie zachorowań na grypę, rekomendowane jest zaszczepienie się przeciw grypie.

W środę władze chińskie ogłosiły, że liczba zarażonych wzrosła do 571 a 17 osób zmarło. Koronawirus, oznaczony jako 2019-nCoV, rozprzestrzenił się już jednak na inne rejony Chin a także na inne kraje. Władze miasta Wuhan czasowo wstrzymały komunikację miejską a także z i do tego miasta. Mieszkańcom zalecono aby nie opuszczali miasta a podróżnym omijanie go. Mieszkańcom miasta już wcześniej zalecono też by unikali większych zgromadzeń i ograniczyli do minimum pojawianie się w miejscach publicznych. (PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl