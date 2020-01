Rekomendacja, przedstawiona na środowym spotkaniu wysokich rangą urzędników rządowych i agencji bezpieczeństwa, poprzedza przyszłotygodniowe posiedzenie brytyjskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym zostaną podjęte decyzje dotyczące dopuszczenia sprzętu Huawei - podają źródła.

Urzędnicy zaproponowali zakazanie Huawei korzystania z wrażliwej, kluczowej ze względu na dane części sieci i niedopuszczenie do systemów rządowych, co ściśle odzwierciedla tymczasową decyzję podjętą w 2019 roku przez rząd ówczesnej premier Theresy May.

"Techniczne i polityczne wytyczne nie zmieniły się. Teraz wszystko sprowadza się do politycznej kalkulacji" - powiedziało Reutersowi anonimowo jedno ze źródeł.

Wielka Brytania znajduje się w centrum geopolitycznego sporu wokół Huawei, który jest największym na świecie producentem mobilnych urządzeń sieciowych. Londyn musi zrównoważyć swoje "specjalne stosunki" ze Stanami Zjednoczonymi, ważne powiązania handlowe z Chinami i ostrzeżenia przemysłu, że zakaz dla Huawei kosztowałby miliardy funtów i opóźniłby wprowadzenie w Wielkiej Brytanii superszybkich połączeń 5G.

Odnosząc się do tych doniesień rzecznik premiera Borisa Johnsona powiedział, że ocena tej kwestii wciąż jest prowadzona. "Prace nad kwestią dostawców wysokiego ryzyka w sieci 5G nadal trwają i po ich zakończeniu zostaną ogłoszone parlamentowi" - poinformował rzecznik.

