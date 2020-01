PGNiG chce w tym roku zaktualizować strategię



Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce w tym roku przygotować aktualizację strategii na lata 2017-2022, poinformował prezes Jerzy Kwieciński. Wśród nowych kierunków rozwoju spółka dostrzega m.in. inwestycje w biogaz i wzmocnienie obszaru ciepłownictwa.

"Naszym celem na najbliższe lata jest przede wszystkim umocnienie pozycji spółki, a co się z tym wiąże - zwiększenie wartości firmy. To naczelne zadanie - budowa wartości firmy. Chcę z całą mocą podkreślić, że będziemy kontynuować obecną strategię spółki na lata 2017-2022, aczkolwiek chcemy w tym roku przeprowadzić aktualizację tej strategii, co związane z tym, co się dzieje na rynku europejskim i światowym" - powiedział Kwieciński podczas konferencji prasowej.

Dodał, że aktualizacja wynika też z planowanych zmian wewnątrz spółki. PGNiG planuje kontynuację dywersyfikacji dostaw i uniezależnienia się od gazu rosyjskiego, a także poszukiwania nowych złóż gazu.

"Chcemy budować wartość firmy, zdajemy sobie sprawę, że to wymaga dywersyfikacji działalności. Chcemy silnie wzmocnić obszar ciepłownictwa w naszej firmie, będziemy chcieli być integratorem tego rynku w naszym kraju, bo to się ściśle wiąże z rynkiem gazowym" - dodał prezes.

Trzecim filarem ma być zielona energia.

"Chcemy silnie wzmocnić działania naszego rządu, szczególnie w obszarze polityki klimatycznej. Jesteśmy właścicielem i operatorem na największych sieciach dystrybucji gazu w kraju, a także sieciach ciepłowniczych. Widzimy bardzo dużą przyszłość energetyki rozproszonej, zwłaszcza w biogazie. To oznacza budowę źródeł i sieci dystrybucyjnych, których chcemy być operatorami" - wskazał Kwieciński.

Wiceprezes Jarosław Wróbel poinformował, że zidentyfikowane zasoby biogazu w Polsce to ok. 7 mld m3, z czego jedynie niewielka część jest wykorzystywana.

Spółka chce także rozwijać obszar innowacji i technologii, jest zainteresowana technologiami wodorowymi. Jest również zainteresowana innymi nośnikami energii odnawialnej, które mogą współgrać z biznesem gazowym - fotowoltaiką, ale tez nie wyklucza technologii wiatrowych.

"Do realizacji zamierzeń chcemy w większym stopniu korzystać nie tylko z finansowania wewnętrznego, ale i zewnętrznego" - podsumował prezes.

Kwieciński wskazał też, że PGNiG będzie szukać synergii także z innymi firmami, jak np. PKN Orlen i Grupa Lotos.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)