Amica spodziewa się pierwszych sprzedaży pod marką Fagor na przełomie I: II kw.



Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Amica spodziewa się pierwszych sprzedaży asortymentu pod marką Fagor w Hiszpanii na przełomie I i II kw. bieżącego roku, poinformował CFO Michał Rakowski. Na większe przychody z marki Fagor, rzędu "pojedynczych procentów" udziału w ogóle sprzedaży grupy, liczy od 2022 r.

"Jesteśmy po rozmowach na rynku hiszpańskim, mamy pierwsze zamówienia, spodziewamy się pierwszych sprzedaży na przełomie I/II kwartału br." - powiedział Rakowski dziennikarzom.

"W 2020 i 2021 r. to nie będą duże sprzedaże, dopiero w 2022 i 2023 spodziewamy się, że to będą pojedyncze procenty w ogólnej sprzedaży grupy" - dodał.

Poinformował także, że pod marką Fagor będzie dostępny w Hiszpanii pełny asortyment grupy i podtrzymał, że w przyszłości Amica chce sprzedawać pod tą marką na innych rynkach, gdzie jest dobrze rozpoznawalna, np. we Francji czy Północnej Afryce.

We wrześniu 2019 r. Amica zawarła umowę licencyjną, nadającą jej prawo do używania znaku towarowego "Fagor" przez okres 15 lat z automatyczną prolongatą na okres kolejnych 15 lat. Opłata licencyjna będzie uzależniona od przychodów ze sprzedaży dużego sprzętu AGD i wyniesie co najmniej 1 mln euro w pierwszym roku, a następnie będzie wzrastać.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 2,93 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)