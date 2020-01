Na piątkowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,3 proc. do 2.154,28 pkt., WIG zwyżkował 0,4 proc. do 58.607,31 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,5 proc. do 4.065,70 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,6 proc. do 12.739,20 pkt.

Z indeksów sektorowych zwracał uwagę WIG-media, który po wzroście o 2,1 proc. ustanowił historyczne maksimum – od początku roku WIG-media zyskał ok. 15 proc.

Obroty na GPW wyniosły 657 mln zł, z czego 541 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął sesję powyżej czwartkowego zamknięcia i tuż po otwarciu silnie zwyżkował – do godz. 10.00 wartość indeksu poszła w górę o kilkanaście punktów, po czym doszło do wyhamowania fali wzrostowej.

Indeks ustanowił sesyjne maksimum ok. godz. 13.00 i wszedł w fazę korekty wzrostów z pierwszej połowy notowań.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panował zróżnicowany obraz – spadki wystąpiły na Węgrzech i w Turcji, zaś wzrosty w Czechach i Rosji.

DAX wzrósł 1,48 proc., a S&P500 zniżkował 0,34 proc. - o godz. 17.15.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Tauron – o 4,8 proc., PGNiG – o 3,2 proc. i PGE - o 1,8 proc.

W trakcie piątkowej sesji prezes zarządu PGNiG Jerzy Kwieciński zapowiedział podczas konferencji prasowej, że spółka przedstawi zaktualizowaną strategię dla grupy kapitałowej do końca 2020 roku. Poinformował, że PGNiG chce się rozwijać w segmencie ciepłowniczym oraz zielonej energii, jest gotowe na współpracę z innymi podmiotami, a także na przejęcia w branży energetycznej. Prezes zadeklarował, że jego celem jest budowa czempiona w wymiarze nawet światowym.

Wśród spółek z WIG20, które odnotowały w piątek największe spadki, były: Dino Polska – o 3,5 proc., Orange – o 1,3 proc. i Play - o 1,4 proc.

Agencja Bloomberg podała przed rozpoczęciem piątkowych notowań, że analityk JP Morgan Michał Kuzawiński obniżył zalecenie dla akcji Dino Polska do „neutralnie” z „przeważaj”, wyznaczając cenę docelową na 178 zł.

Przed otwarciem piątkowej sesji agencja Bloomberg podała też, że analityk Goldman Sachs Vyacheslav Degtyarev obniżył rekomendację dla Orange Polska do "sprzedaj z "neutralnie", a cenę docelową o 12 proc. do 6,50 zł.

Ponadto, według jej doniesień, na obniżenie rekomendacji dla telekomu zdecydował się również analityk VTB Capital Ivan Kim - do "trzymaj" z "kupuj", wyznaczając cenę docelową akcji spółki na 8,60 zł.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Medicalgorithmics – wzrost o 12,6 proc., Torpolu – o 6,0 proc., Forte – o 5,4 proc., Pekabeksu – o 5,4 proc. i R22 – o 4,5 proc. Zwyżkowały również ceny Libetu – o 1,9 proc. i BOŚ Banku – o 1,8 proc.

W czwartek wieczorem zarząd Medicalgorithmics ustalił cenę emisyjną akcji serii G na 18,25 zł i zdecydował, że ostatecznie oferta obejmie 721.303 akcje.

Kurs Pekabeksu był najwyżej od kwietnia 2019 roku.

Cena R22 zwyżkowała przy najwyższym historycznie wolumenie wymiany, który wyniósł niespełna 250 tys. sztuk (ok. 6 mln zł).

W trakcie piątkowej sesji Libet podał, że otrzymał dwie wstępne oferty kupna aktywów służących produkcji kostki brukowej i innych elementów betonowych - oferty dotyczą dwóch jednostek produkcyjnych spółki, a łączna proponowana cena wynosi 33,5 mln zł netto.

Podczas piątkowych notowań BOŚ Bank ujawnił, że zdecydował o utworzeniu rezerwy w wysokości 19,9 mln zł na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, a łączna wartość rezerw na to ryzyko, obciążająca wynik IV kwartału 2019 r. wyniesie 20,4 mln zł.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje MLP Group – spadek o 5,4 proc. i TIM – o 3,2 proc. (PAP Biznes)