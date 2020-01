Do trzęsienia ziemi doszło o godz. 20.55 czasu miejscowego (18.55 w Polsce). Epicentrum znajdowało się w pobliżu miasteczka Sivrice we wschodniej części prowincji Elazig, ok. 550 km na wschód od stołecznej Ankary.

Soylu sprecyzował, że jedna osoba zginęła w sąsiedniej prowincji Malatya.

Poinformował też, że cztery lub pięć budynków zawaliło się w Sivrice. Tam też zostały ranne dwie osoby.

Wstrząsy oprócz Turcji były odczuwane też w Iraku, Syrii, Libanie, Izraelu.

Turecka agencja zarządzania kryzysowego podała, że trzęsienie ziemi miało moc 6,8. Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC) oszacowało jego siłę na 6,9, a tureckie centrum sejsmologiczne Kandilli - na 6,5.