CD Projekt otrzymał pozytywną opinię US ws. stosowania ulgi IP Box



Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem CD Projekt, iż tworzone przez spółkę gry komputerowe, mogą na potrzeby stosowania preferencji IP Box zostać uznane za kwalifikowane prawo własności intelektualnej, podała spółka.

"W wydanej interpretacji, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w pełni zgodził się z zaprezentowanym we wniosku spółki stanowiskiem, iż tworzone przez spółkę gry komputerowe, mogą na potrzeby stosowania preferencji IP Box zostać uznane za kwalifikowane prawo własności intelektualnej, jakim jest, zgodnie z przepisem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, autorskie prawo do programu komputerowego" - czytamy w komunikacie.

W wyniku powyższej interpretacji, kwalifikowane dochody jakie spółka osiąga z komercjalizacji autorskich praw do produkowanych gier komputerowych będą mogły co do zasady podlegać preferencyjnemu opodatkowaniu 5% stawką podatku dochodowego (z zastrzeżeniem ograniczeń i włączeń wynikających z przepisów), podano także.

"Fakt otrzymania powyższej interpretacji, jako kluczowej z punktu widzenia możliwości skorzystania z preferencji IP Box w działalności spółki i potencjalnej wysokości zobowiązań podatkowych spółki, wpływać będzie w bezpośredni sposób na wyniki finansowe spółki i grupy kapitałowej CD Projekt, przy czym szczegółowy zakres oraz metodologia stosowania preferencji IP Box pozostają przedmiotem innych wniosków złożonych przez spółkę do Krajowej Informacji Skarbowej, na których rozstrzygnięcie spółka oczekuje" - zaznaczono także.

Ze względu na ich pochodny w stosunku do powyższej interpretacji charakter, ich rozstrzygnięcie nie powinno mieć wpływu na istotność przekazanej niniejszym raportem informacji, stwierdzono również.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)