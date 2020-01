"W mieście Wuhan w Chinach odnotowano serię zachorowań wywołanych koronawirusem 2019-nCoV. Podobne przypadki miały miejsce także w innych krajach. Ze względu na obchody Chińskiego Nowego Roku należy liczyć się ze zwiększonym ruchem osób w całym kraju, co może przyczynić się do dalszego rozprzestrzeniania wirusa" - czytamy w zaktualizowanych w poniedziałek informacjach dla podróżujących "Polak za granicą" dotyczących podróży do Chin.

"MSZ apeluje o śledzenie bieżących doniesień nt. wirusa 2019-nCoV przed podjęciem decyzji o wyjeździe w region Azji, w szczególności Azji Południowo-Wschodniej. Najbardziej aktualne i wiarygodne komunikaty można znaleźć na stronach Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób- dodano.

Resort zarekomendował również obserwowanie komunikatów międzynarodowych portów oraz linii lotniczych, które podejmują własne działania prewencyjne.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do prowincji Hubei. W prowincji Hubei stale rośnie liczba zakażeń wirusem 2019-nCoV. Miejscowe władze wprowadziły dla wielu miast prowincji, w tym stolicy Wuhan, rygorystycznie przestrzegane ograniczenia w poruszaniu się osób i pojazdów obejmujące m.in. zakaz opuszczania miasta" - podkreślił MSZ.

Polski resort dyplomacji zaleca na pozostałym terytorium Chińskiej Republiki Ludowej zachowanie szczególnej ostrożności.

"W związku z potwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem 2019-nCoV poza prowincją Hubei, w trakcie podróży do ChRL należy ściśle przestrzegać zasad higieny osobistej. Ponadto, należy liczyć się z różnego rodzaju ograniczeniami wprowadzanymi przez miejscowe władze w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa. Mogą one obejmować m.in. nakaz noszenia maseczek ochronnych w środkach transportu zbiorowego i miejscach publicznych, odwołanie imprez masowych, zamknięcie atrakcji turystycznych itd. Przed planowaną w najbliższym czasie podróżą do Chin, w szczególności związaną z udziałem w wydarzeniu (np. targi, konferencja), sugerujemy potwierdzenie szczegółów u organizatorów" - podkreślił MSZ.

Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do rejonów Azji Południowo-Wschodniej, gdzie jest najwięcej przypadków śmiertelnych nowego koronawirusa, którego źródło nadal nie jest znane.

Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała w poniedziałek, że liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa wzrosła do 80, a osób zarażonych do 2744. W ostatnich 24 godzinach potwierdzono 769 nowych przypadków zachorowań, w tym pięć przypadków w Hongkongu i dwa w Makao.

Niewielkie liczby zachorowań stwierdzono w Tajlandii, na Tajwanie, w Japonii, Korei Południowej, USA, Wietnamie, Singapurze, Malezji, Nepalu, Francji i Australii. W Stanach Zjednoczonych potwierdzone przypadki zachorowań zarejestrowano w stanie Waszyngton, Chicago, w południowej Kalifornii i w Arizonie. Do wykrycia choroby doszło także w Kanadzie. (PAP)

autor: Mateusz Roszak