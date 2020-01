W Chinach potwierdzono już ponad 2 700 przypadków zarażenia nowym wirusem, który – jak się przypuszcza – pojawił się pod koniec ubiegłego roku w mieście Wuhan, stolicy prowincji Hubei. W wyniku zakażenia zmarły jak dotąd 82 osoby. By powstrzymać rozwój epidemii, chińskie władze praktycznie zamknęły liczący 11 mln mieszkańców Wuhan, uniemożliwiając wyjazd z miasta.

Kyodo podało, że rząd w Tokio planuje wysłać do Wuhanu dwa wyczarterowane samoloty, by zabrać obywateli, którzy chcą wrócić do Japonii. Dodatkowo może zostać wysłany samolot rządowy – powiedział niewymieniony z nazwiska urzędnik japońskiego MSZ. Według japońskiej agencji samoloty mogą zostać wysłane do Wuhanu we wtorek.

Według stanu na piątek w prowincji Hubei zarejestrowanych było 710 Japończyków. Szef japońskiego MSZ Toshimitsu Motegi powiedział w poniedziałek panelowi parlamentarnemu, że rząd potwierdził status 560 obywateli kraju mieszkających w tym regionie.

Amerykańska ambasada w Chinach ogłosiła na stronie internetowej, że organizuje lot z Wuhanu do San Francisco, by sprowadzić do kraju personel wuhańskiego konsulatu USA. Przewidziano miejsca dla prywatnych obywateli, ale ich liczba jest bardzo ograniczona, a jeśli chętnych będzie więcej, pierwszeństwo będą miały osoby „bardziej zagrożone koronawirusem” – napisano. Samolot ma wylecieć we wtorek.

O rozpoczęciu przygotowań do ewakuacji poinformował również szef MSZ Francji Jean-Yves Le Drian. Według agencji Reutera Paryż liczy na możliwość repatriacji kilkuset spośród obywateli Francji mieszkających w Wuhanie i okolicach. Ewakuowani mają zostać poddani 14-dniowej kwarantannie, by uniknąć zarażeń we Francji.

Rząd Wielkiej Brytanii zadeklarował w poniedziałek, że stara się udostępnić obywatelom brytyjskim możliwości opuszczenia prowincji Hubei. Ewakuację swoich obywateli rozważają również Niemcy i Holandia. Szefowa MSZ Hiszpanii Arancha Gonzalez Laya napisała na Twitterze, że pracuje z władzami chińskimi i Unią Europejską, by repatriować około 20 Hiszpanów z Wuhanu i Hubei.

Opracowywane są również plany ewakuacji dotyczące około 50 przebywających w tych okolicach Włochów. Według agencji ANSA rozważane jest przewiezienie ich autobusami do miasta Changsha w prowincji Hunan, gdzie mieliby zostać poddani kwarantannie w tamtejszym szpitalu. Nie ogłoszono jednak dotychczas decyzji w tej sprawie.

Biuro rzecznika prasowego polskiego MSZ poinformowało w poniedziałek PAP, że 19 Polaków, którzy przebywają obecnie w mieście Wuhan w Chinach, chce wrócić do Polski. Polskie służby konsularne uczestniczą w koordynacji działań państw UE na rzecz wyjazdu zainteresowanych polskich obywateli z Wuhan.

Z Kantonu Andrzej Borowiak (PAP)