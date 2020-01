PGE GiEK podpisze umowę na bloki gaz. w Dolnej Odrze z GE i Polimeksem 30 I



Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisze w czwartek, 30 stycznia br., umowę z konsorcjum General Electric Global Services GmbH, Polimex Mostostal i General Electric International Inc. na budowę dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Wartość kontraktu to ok. 3,7 mld zł netto.

Informację o planowanej dacie podpisania umowy potwierdziło biuro prasowe PGE.

Na początku stycznia PGE GiEK zaakceptowała wybór oferty konsorcjum General Electric Global Services GmbH (lider), Polimex Mostostal i General Electric International Inc. w postępowaniu przetargowym na budowę dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Wartość oferty wynosi ok. 3,7 mld zł netto, a wartość powiązanej 12-letniej umowy serwisowej wynosi ok. 1,03 mld zł netto, podano wówczas.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)