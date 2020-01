Resort informuje, że osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni były w Chinach lub miały kontakt z osobą, która tam przebywała i mają objawy, takie jak temperatura ciała powyżej 38 stopni oraz kaszel i duszność, powinny zgłosić się do szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, najbliższego dla ich miejsca zamieszkania.

Zalecenia przewidują m.in., że skierowanie w przypadku spełniania powyższych przesłanek nie jest wymagane. Na stronie ministerstwa opublikowano we wtorek wykaz oddziałów zakaźnych, do których pacjenci w uzasadnionych przypadkach powinni się zgłaszać.

Ministerstwo akcentuje, że dotychczas w Polsce nie stwierdzono żadnego przypadku osoby zarażonej koronawirusem.

Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz przypomina, że w Polsce trwa sezon wzmożonej zachorowalności na grypę. "Stąd też prośba o spokój i wstrzemięźliwość w wydawaniu pochopnych sądów odnośnie możliwego wystąpienia przypadku zarażenia koronawirusem" – wskazał.

Zaznaczył, że grypy również nie można lekceważyć. W przypadku pojawienia się objawów grypowych takich jak: temperatura ciała powyżej 38 stopni; ogólne złe samopoczucie; bóle mięśni i stawów; kaszel, katar i duszność zalecana jest wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Nowy koronawirus (2019-nCoV) prawdopodobnie pojawił się pod koniec 2019 r. na targu owoców morza w Wuhan (Chiny). Chińskie media poinformowały we wtorek rano czasu lokalnego, że liczba ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa wzrosła w Chinach do 106, a zarażonych nim są już tam ponad cztery tysiące osób. Nowy koronawirus jest już w kilkunastu innych państwach, w tym we Francji i w Niemczech.

Początkowe objawy zakażenia tym wirusem to gorączka i suchy kaszel, po tygodniu mogą się pojawić zaburzenia układu oddechowego, wymagające leczenia szpitalnego. Koronawirus wywołuje zapalenie płuc, które w niektórych przypadkach bywa śmiertelne.

Według informacji ambasady RP w Chinach, w objętym kwarantanną mieście Wuhan i jego okolicach przebywa obecnie 27 obywateli polskich; nie mamy doniesień o jakimkolwiek Polaku zarażonym koronawirusem. MSZ odradza wszelkie podróże do prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan, ostrzegając, że stale rośnie tam liczba zakażeń nowym koronawirusem. Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus wyraził przekonanie we wtorek na spotkaniu z przedstawicielami władz ChRL w Pekinie, że Chiny są w stanie opanować rozprzestrzenianie się nowego koronawirusa.

