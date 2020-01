Holandia: Delegacja parlamentu odwołuje wyjazd do Rosji (krótka)

Źródło: PAP

Delegacja parlamentu Holandii odwołała we wtorek podróż do Rosji. Decyzja związana jest z tym, że jeden z posłów nie otrzymał pozwolenia na wjazd do tego kraju - poinformowała holenderska agencja ANP.