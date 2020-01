"Nie ma bezpiecznej opcji na to, żeby niezaufani dostawcy kontrolowali jakąkolwiek część sieci 5G" - oświadczył anonimowo urzędnik, którego cytuje agencja Reutera. Dodał, że administracja USA z niecierpliwością oczekuje współpracy z Wielką Brytanią nad sposobami, które doprowadzą do wykluczenia niezaufanych dostawców części z sieci 5G.

We wtorek rząd premiera Borisa Johnsona poinformował, że Wielka Brytania zezwoli chińskiemu gigantowi telekomunikacyjnemu Huawei na ograniczoną rolę w budowie sieci 5G. Rząd wyjaśnił, nie wymieniając z nazwy firmy Huawei, że "dostawcy wysokiego ryzyka" zostaną wykluczeni z wrażliwej ze względów bezpieczeństwa części sieci, a w pozostałych częściach ich udział będzie ograniczony do 35 proc.

Władze USA chciały, aby Johnson całkowicie wykluczył Huawei z budowy sieci 5G, gdyż jak przekonują, rząd Chin mógłby wykorzystywać sprzęt firmy do wykradania zachodnich tajemnic. Huawei zaprzecza, by miał jakiekolwiek powiązania z chińskim wywiadem i by zajmował się szpiegostwem.

>>> Czytaj też: Flipperzy pompują bańkę na rynku mieszkań. W Krakowie brakuje nowych lokali