"Myślę, że to będzie zgodnie z naszymi prognozami i będzie to około 4,2%. To oznacza, że jesteśmy w stabilnej sytuacji" – powiedziała dziennikarzom Emilewicz.



Dodała, że te szacunki, które resort zakładał na początku roku 2019 r. okazały się ostrożne w stosunku do danych które pojawiły się pod koniec ub.r.



"To oznacza, że Polska znalazła się w takim momencie stabilnego rozwoju. Za nami lata bardzo dużego wzrostu, w tej chwili mamy okres stabilizacji polskiej gospodarki. A takie wydarzenia, które organizujemy jak forum polsko-francuskie, wspierając przedsiębiorców, wskazując im nowe rynki eksportowe są tymi na które będziemy stawiać w najbliższym czasie, aby te dobre dane po kolejnych kwartałach i latach mogły się utrzymać" – dodała Emilewicz.

