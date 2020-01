Plan pokojowy Trumpa zakłada także zamrożenie na cztery lata żydowskiego osadnictwa na palestyńskich terenach administrowanych przez Izrael.

Zapowiadany od kilku miesięcy plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu Trump ogłosił po spotkaniu w Waszyngtonie z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu o liderem izraelskiej opozycji Bennym Gantzem.

Trump: Izrael zrobił wielki krok w kierunku pokoju

Izrael zrobił wielki krok w kierunku pokoju - oświadczył we wtorek prezydent USA Donald Trump w Białym Domu po ogłoszeniu pokojowego planu dla Bliskiego Wschodu, zakładającego rozwiązanie dwupaństwowe. Premier Izraela "jest skłonny poprzeć tę wizję" - dodał.

Po spotkaniu w Waszyngtonie z izraelskim premierem Benjaminem Netanjahu Trump podkreślił, że plan będzie podstawą do negocjacji między Izraelem a Palestyńczykami.

"Premier Netanjahu zapewnił mnie, że jest skłonny poprzeć tę wizję jako podstawę do bezpośrednich negocjacji. Lider (izraelskiej) opozycji Benny Gantz również poparł plan, więc jest to historyczny przełom w relacjach z Palestyńczykami" - dodał prezydent USA.

W ogłoszonym we wtorek planie pokojowym dla Bliskiego Wschodu Trump wzywa m.in. do utworzenia oddzielnych państw - Izraela i Palestyny. Stolicą Palestyny miałaby być Jerozolima Wschodnia. Plan zakłada także zamrożenie na cztery lata żydowskiego osadnictwa na palestyńskich terenach administrowanych przez Izrael.

Netanjahu: Plan Trumpa to realistyczna ścieżka do osiągnięcia pokoju

Po ogłoszeniu przez Biały Dom planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył we wtorek w Waszyngtonie, że plan przedstawia "realistyczną ścieżkę" do osiągnięcia trwałego pokoju w regionie. "To wielki dzień" - powiedział.

Premier Izraela wyraził uznanie dla planu, który zakłada przyznanie zwierzchnictwa Izraela nad żydowskimi osiedlami w Dolinie Jordanu.

"Stał się pan pierwszym światowym przywódcą, który uznał suwerenność Izraela nad obszarami Judei i Samarii (tj. Zachodniego brzegu jordanu - PAP), które są niezbędne dla naszego bezpieczeństwa i mają kluczowe znaczenie dla naszego dziedzictwa" - powiedział Netanjahu, zwracając się do prezydenta USA Donalda Trumpa.

