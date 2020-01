ONZ: Guterres podkreśla zaangażowanie na rzecz pokoju izraelsko-palestyńskiego

Źródło: PAP

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres przekazał we wtorek, że nadal dąży do rozwiązania pokojowego dla Izraela i Palestyńczyków na bazie rezolucji ONZ, prawa międzynarodowego, porozumień dwustronnych oraz do rozwiązania dwupaństwowego według granic sprzed 1967 roku.