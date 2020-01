MF: Podatnicy wygenerowali 2,4 mln mikrorachunków podatkowych



Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Na stronie generatora mikrorachunków podatkowych od 1 stycznia 2020 roku odnotowano 5,9 mln odwiedzin, jednocześnie podatnicy wygenerowali 2,4 mln rachunków, podało Ministerstwo Finansów (MF) w komunikacie.

Numer mikrorachunku podatkowego można sprawdzić na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym, podatnik otrzymuje zawsze ten sam numer, który został nadany tylko jemu. Sprawdzenia trzeba dokonać przed terminem płatności podatku.

Służy on o wpłat podatków PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie). "Na mikrorachunek podatkowy wpłacisz także odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych w PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia" - czytamy w komunikacie.

Do wygenerowania mikrorachunku niezbędne jest podanie identyfikatora podatkowego W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i niezarejestrowanych jako podatnik VAT jest to numer PESEL. Natomiast dla osób prowadzących działalność gospodarczą, podatników VAT oraz płatników podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne właściwym numerem jest NIP.

Z NIP skorzystać powinny również osoby zatrudnione na etacie i zatrudniające np. opiekunkę do dzieci, bądź innych pracowników, za których opłacają składki ZUS.

Generator mikrorachunków działa 24 godziny przez siedem dni w tygodniu. Można więc sprawdzić swój mikrorachunek podatkowy w każdym miejscu i o każdej porze, również przez telefon czy tablet. Numer zawsze będzie taki sam, nawet gdy podatnik zmieni adres zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego czy nazwisko.

Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na ROR.

(ISBnews)