Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 4,8 r: r w 2019 r., wskaźnik NPL: 4,7%



Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Należności brutto od klientów Santander Bank Polska zwiększyły się o 4,8% r/r do 148 647 mln zł w 2019 r. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) osiągnął wartość 4,7% wobec 4,1% rok wcześniej (w ujęciu porównywalnym), podał bank.

"Należności brutto od klientów zwiększyły się w skali roku o 4,8% do 148 647 mln zł w efekcie: wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 8,3% r/r do 80 895,6 mln zł pod wpływem kredytów gotówkowych i hipotecznych; wzrostu portfela należności z tytułu leasingu finansowego o 13% r/r do 9 267 mln zł; stabilizacji portfela należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego na poziomie 58 455 mln zł" - czytamy w raporcie.

Pomijając ekspozycje POCI, wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 4,7% na 31 grudnia 2019 r. wobec 4,1% na 31 grudnia 2018 r. przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto wycenianych w zamortyzowanym koszcie na poziomie 0,85% wobec 0,86% rok wcześniej.

"Uwzględniając ekspozycje POCI, wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 5,2% w porównaniu z 4,6% rok wcześniej" - czytamy także.

Zobowiązania wobec klientów zwiększyły się o 4,6% r/r do 156 480,3 mln zł na skutek wzrostu zobowiązań wobec klientów indywidualnych o 4% r/r do 91 716,3 mln zł oraz zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 5,5% r/r do 64 764 mln zł. Bank podał, że w 2019 r. głównym motorem wzrostu zobowiązań wobec klientów były salda na rachunkach bieżących, obejmujące rachunki oszczędnościowe klientów indywidualnych.

Stosunek klientowskich kredytów netto do depozytów na poziomie 91,6% w dniu 31 grudnia 2019 r. wobec 91,9% w dniu 31 grudnia 2018 r.

Na koniec 2019 r. baza klientów bankowych liczyła ponad 7,2 mln, z czego 5 mln to klienci Santander Bank Polska S.A. Liczba klientów lojalnych obu banków zwiększyła się w ciągu 2019 r. o 11,2% do 3,6 mln.

"Portfel kont osobistych w złotych Santander Bank Polska S.A. osiągnął liczebność na poziomie 3,8 mln sztuk (+4,2% r/r), w tym 1,8 mln Kont Jakie Chcę. Łącznie z kontami walutowymi, Bank obsługiwał blisko 4,6 mln kont osobistych" - czytamy również.

Liczba klientów z dostępem do serwisu bankowości elektronicznej Santander24 wyniosła 4,4 mln (+10,1% r/r). Liczba aktywnych klientów bankowości elektronicznej "digital" (logujących się do systemu Santander24 przynajmniej raz w miesiącu) wyniosła ponad 2,5 mln (+7,0% r/r), w tym dostęp do usług mobilnych miało ponad 1,6 mln klientów (+17,3% r/r).

Baza kart płatniczych grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. (bez kart przedpłaconych) obejmowała blisko 4,2 mln instrumentów debetowych (+4,6% r/r) oraz ponad 1,3 mln kart kredytowych Santander Bank Polska S.A. i Santander Consumer Bank S.A. (-4,2% r/r).

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

