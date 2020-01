Mężczyźni w wieku między 40 a 60 lat byli wśród 206 Japończyków przewiezionych w środę z objętego kwarantanną miasta Wuhan w środkowych Chinach do Tokio na pokładzie samolotu wyczarterowanego przez japoński rząd.

Pięć spośród ewakuowanych tym samolotem osób skierowano do szpitali, ponieważ wystąpiły u nich objawy takie jak kaszel i gorączka. Służby medyczne sprawdzają, czy osoby te zakaziły się koronawirusem.

Wirus z Wuhanu wywołuje zapalenie płuc, które może być śmiertelne. Według danych oficjalnych w Chinach epidemia zabiła dotąd co najmniej 132 osoby, a zakażenie potwierdzono u prawie 6 tys. Najwięcej przypadków odnotowano w prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan.

By zapobiec rozwojowi epidemii, chińskie władze praktycznie odcięły liczący 11 mln mieszkańców Wuhan od świata i wprowadziły restrykcje dotyczące poruszania się w szeregu okolicznych miast. Wciąż występują jednak obawy związane z rosnącą liczbą przypadków w innych prowincjach kraju.

W Pekinie wicedyrektor miejskiego centrum zapobiegania i kontroli chorób Pang Xinguo przestrzegł w środę, że wciąż rośnie liczba wykrytych przypadków i ryzyko zarażeń w stolicy Chin. W Pekinie odnotowano jak dotąd 102 przypadki zarażonych osób oraz jeden zgon spowodowany wirusem.

W Kantonie (prowincja Guangdong) poinformowano w środę o wykryciu pierwszego zakażenia u mieszkającego w tym mieście obcokrajowca, obywatela Pakistanu – poinformowała miejscowa stacja GRTRadio, nie podając dodatkowych informacji o stanie pacjenta. Guangdong odnotował już ponad 270 potwierdzonych zakażeń, ale nie stwierdzono tam dotychczas żadnego zgonu.

Tymczasem chińskie ministerstwo rolnictwa wezwało w środę do zwiększenia produkcji warzyw, by zapewnić płynne dostawy i utrzymać pod kontrolą ceny żywności w czasie epidemii. Resort poprosił również władze lokalne, by obniżyły koszty transportu.

Swych obywateli z Wuhanu zamierza ewakuować również Australia. Premier Scott Morrison ujawnił w środę, że władze chcą, by Australijczycy powracający do kraju byli izolowani na Wyspie Bożego Narodzenia na Oceanie Indyjskim 370 km od indonezyjskiej wyspy Jawa, gdzie przejdą obowiązkową kwarantannę.

Komisja Europejska poinformowała, że będzie wspierała ewakuację obywateli UE z regionu miasta Wuhan w ramach Mechanizmu Obrony Ludności. Zgodnie z wstępnymi ustaleniami pierwszym samolotem ma zostać przetransportowanych około 250 Francuzów. Drugim ma wracać ponad 100 obywateli UE z innych krajów. Procedura powrotu przewiduje, że podróż do Europy będą mogły odbyć tylko osoby, które nie mają objawów choroby.

Z Kantonu Andrzej Borowiak (PAP)