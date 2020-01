Prezes Santander BP: Spełniamy warunki do wypłaty dywidendy



Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska spełnia warunki do wypłaty dywidendy, poinformował prezes Michał Gajewski. Bank jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji w tej sprawie.

"Spełniamy warunki do wypłaty dywidendy. Jeszcze nie podjęliśmy ostatecznej decyzji, ale nie zmieniamy naszej polityki dywidendowej zarówno jeśli chodzi o podział zysku z lat ubiegłych, jak i za 2019 rok" - powiedział Gajewski podczas konferencji z analitykami.

"Pamiętajmy, że trzeba kryteria wypłaty dywidendy spełnić nie tylko na koniec roku finansowego, ale też na moment ogłoszenia rekomendacji zarządu" - zaznaczył członek zarządu banku Maciej Reluga.

W maju 2019 r. akcjonariusze Santander Bank Polska zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu na dywidendy kwoty 541,09 mln zł z zysku netto za 2018 rok, 957,59 mln zł z niepodzielonego zysku netto za rok 2017 oraz 514,03 mln zł z niepodzielonego zysku netto za rok 2016.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)