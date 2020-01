"Potrzebujemy przełomu technologicznego, rozwoju gospodarczego opartego o nowe założenia komunikacyjne, nowe założenia infrastrukturalne. Takim rozwiązaniem jest Centralny Port Komunikacyjny. CPK wraz z jego szprychami będzie kołem zamachowym gospodarki. Przedstawiamy strategiczne studium lokalizacyjne dla 10 szprych i 1 600 km nowych linii kolejowych. W tym planie, kolejnych kilkanaście lat to budowa nowych linii kolejowych, wytyczających nowe szlaki komunikacyjne w Polsce" - powiedział Morawiecki podczas panelu dyskusyjnego na II Kongresie Rozwoju Kolei w Warszawie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.



Premier zadeklarował, że rząd dołoży wszelkich starań, by CPK powstał i by przejść obecny etap prac planistycznych i uzgodnień, "które są czasem trudniejsze niż sama budowa".



"[Opracowanie studium] pokazuje, że ten projekt [CPK] jest na serio, że to się dzieje, kolejne kamienie milowe są osiągane. Dokładne mapy, przebiegi linii, uświadamiają, jak wielka praca została wykonana. To wchodzi do konsultacji, do procesu uzyskiwania zgód środowiskowych. Dziś dostarczamy kolejny kamień milowy - strategiczne studium lokalizacyjne, jest dostępne w Internecie" - dodał wiceminister infrastruktury Marcin Horała.



Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

