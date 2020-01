Źródło: PAP

Niemiecki rząd przyjął w środę projekt ustawy, która przewiduje zaprzestanie produkcji prądu z węgla najpóźniej do 2038 roku. Liczący około 200 stron dokument trafi teraz do Bundestagu. Media w RFN przewidują, że zostanie on przyjęty w połowie bieżącego roku.