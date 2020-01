Główni akcjonariusze Ten Square Games sprzedali 13,31% akcji w ABB po 230 zł: szt



Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Maciej Popowicz i Arkadiusz Pernal - akcjonariusze i menedżerowie Ten Square Games - sprzedali łącznie 963 574 akcji, stanowiących 13,31% kapitału, po cenie 230 zł w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), podała spółka.

"Zgodnie z zawiadomieniem, w wyniku procesu ABB:

1. cena sprzedaży jednej akcji sprzedawanej została ustalona na 230 zł,

2. łączna liczba akcji sprzedawanych została ustalona na 963 574, co stanowi 13,31% akcji w kapitale zakładowym spółki oraz 13,31% ogólnej liczby głosów w spółce, z czego:

a) Maciej Popowicz sprzeda 651 712 akcji sprzedawanych, które stanowią 9% akcji w kapitale

zakładowym spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce, a

b) Arkadiusz Pernal sprzeda 311 862 akcji sprzedawanych, które stanowią 4,31% akcji w kapitale

zakładowym spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce" - czytamy w komunikacie.

Po rozliczeniu transakcji Popowicz będzie posiadać 2 200 788 akcji, stanowiących 30,39% kapitału, a Pernal będzie posiadać 1 053 138 akcji spółki, stanowiących 14,54% kapitału.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

(ISBnews)