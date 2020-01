Na środowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,01 proc. osiągając poziom 2.098,18 pkt., WIG zwyżkował 0,03 proc. do 57.351,22 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,1 proc. do 4.016,27 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,1 proc. do 12.650,51 pkt.

Spośród indeksów sektorowych zwracał uwagę spadek – o 3,0 proc. – WIG-paliwa, który był najniżej od lipca 2018 roku.

Obroty na GPW wyniosły 934 mln zł, z czego 824 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął sesję powyżej wtorkowego zamknięcia, a następnie wszedł w fazę spadkową, która trwała do końca notowań, choć ok. godz. 16.00 - w ślad za zachowaniem S&P500 - doszło do lekkiej korekty zniżki.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA miały miejsce spadki – najsilniejsze w Czechach, gdzie indeks PX stracił 0,9 proc.

Niemiecki DAX wzrósł 0,16 proc., a S&P500 zwyżkował 0,36 proc. o godz. 17.20.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Santander Bank Polska – o 3,8 proc., Cyfrowy Polsat – o 2,9 proc. i Dino Polska - o 2,3 proc. Zwyżkował także kurs CCC – o 1,3 proc.

W środę przed otwarciem sesji Santander Bank poinformował, że skonsolidowany zysk netto, według wstępnych, niezaudytowanych, danych w czwartym kwartale 2019 roku spadł do 507 mln zł z 788,1 mln zł rok wcześniej. Zysk banku okazał się powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 434 mln zł.

CCC poinformowało podczas środowej sesji, że w strategii na lata 2020-2022 zakłada wzrost przychodów grupy do 8,5-9 mld zł do 2022 roku. Grupa celuje ponadto w skonsolidowaną rentowność operacyjną (bez wpływu MSSF16) w przedziale 8,5-9,5 proc. oraz rentowność netto w przedziale 7-8 proc. Przed publikacją strategii kurs rósł o około 1 proc.

Wśród spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: PGNiG – o 4,1 proc., Alior Bank – o 3,7 proc. i PKN Orlen - o 2,9 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Work Service – wzrost o 16,3 proc., Mercatora – o 15,0 proc. i Polnordu – o 7,3 proc.

Cena Mercator Medical zwyżkowała trzecią sesję z rzędu w tempie dwucyfrowym przy najwyższych historycznie obrotach (ok. 7,5 mln zł) – w tym czasie kurs spółki zyskał ok. 58 proc.

Podczas sesji Polnord podał, że sąd oddalił wniosek Hanapeta Holdings o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o stwierdzenie nieważności uchwały zarządu w sprawie emisji oraz zarządził zwrot pozwu złożonego przez Ashbridge Commercial.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Ten Square Games – spadek o 8,3 proc., Rainbow Tours – o 5,7 proc. i Bogdanki – o 4,3 proc. Zniżkowała również cena Medicalgorithmics – o 2,4 proc.

W trakcie sesji Ten Square Games podał, że akcjonariusze spółki, Maciej Popowicz oraz Arkadiusz Pernal, sprzedali w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu 963.574 akcje spółki, stanowiących 13,31 proc. kapitału zakładowego - cena sprzedaży wyniosła 230 zł za papier.

Przed zakończeniem sesji Medicalghoritmics poinformował, że inwestorzy objęli całą emisję 721.303 akcji serii G oferowanych po 18,25 zł za sztukę.

