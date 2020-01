„Jest to trzecia decyzja dotycząca ograniczeń sprzedaży licencjonowanych produktów sprzedawanych w całej Europie. Strategia firmy Universal, mająca na celu zapobieganie sprzedaży licencjonowanych produktów (...), jest sprzeczna z unijnym prawem antymonopolowym. Takie ograniczenia sprzedaży podważają fundamenty jednolitego rynku UE i nie mogą być tolerowane” - powiedziała wiceszefowa KE Margrethe Vestager.

Produkty licencjonowane to np. kubki, torby, ubrania, buty, artykuły papiernicze czy zabawki. Wszystkie zawierają logo lub obrazy chronione prawami własności intelektualnej, takimi jak prawa autorskie lub znaki handlowe. Na mocy umowy licencyjnej jedna strona (licencjodawca) zezwala drugiej stronie (licencjobiorcy) na korzystanie z praw własności intelektualnej do określonego produktu.

NBCUniversal zajmuje się m.in. produkcją filmów i programów telewizyjnych na całym świecie. Dział NBCUniversal odpowiada za licencjonowanie praw własności intelektualnej do tworzenia i sprzedaży produktów.

W 2017 r. Komisja Europejska wszczęła dochodzenie w sprawie amerykańskiej spółki, aby ocenić, czy nielegalnie ograniczyła ona handlowcom swobodną sprzedaż licencjonowanych towarów na jednolitym rynku UE.

Komisja doszła do wniosku, że nielegalne praktyki NBCUniversal, które obowiązywały przez ponad 6,5 roku (od 1 stycznia 2013 r. do 25 września 2019 r.), uniemożliwiły licencjobiorcom w Europie sprzedaż produktów za granicą i określonym grupom klientów, co było szkodliwe dla europejskich konsumentów.

