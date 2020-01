Spółka Centralny Port Komunikacyjny zaprezentowała projekt Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL). Opracowanie to zawiera mapy korytarzy dla nowych linii kolejowych prowadzących z różnych stron Polski do nowego lotniska między Warszawą a Łodzią.



– CPK to serce rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, w ciągu najbliższych lat to priorytet polskiego rządu. Chcę zapewnić, że dołożymy wszelkich możliwych starań, żeby CPK powstał. Dzięki tej inwestycji Polska stanie się jednym z kluczowych hubów komunikacyjnych – powiedział premier Mateusz Morawiecki.



Polska dużych prędkości



Do Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie można dojechać z Warszawy w 15 minut, a z Łodzi – w niecałe pół godziny, co znacznie skróci czas przejazdu między tymi miastami. To kluczowy fragment inwestycji kolejowych w ramach budowy CPK. Doprowadzą one do radykalnego przyspieszenia podróży między stolicą kraju a największymi miastami Polski.



Pasażerowie dotrą z Warszawy do Gdańska w dwie godziny, do Poznania – w 1 godz. 55 min., do Krakowa - w 1 godz. 50 min a do Katowic – w 1 godz. 40 min. Przejazd między Krakowem i Katowicami potrwa tylko 35 min.



Prawdziwa rewolucja komunikacyjna nastąpi jednak w połączeniach między odległymi od siebie ośrodkami. Zbiegające się w CPK szprychy umożliwią bowiem budowę siatki kolejowych połączeń, radykalnie skracających czas przejazdu między miastami położonymi po przeciwległych stronach kraju.



Podróż z Katowic do Gdańska skróci się do 3 godz. 15 min, a z Krakowa do Gdańska do 3 godz. 25 min. Z Wrocławia do Lublina będzie można dojechać w 3 godz. 25 min, a z Poznania do Białegostoku – w 3 godz. 10 min. Trasa z Rzeszowa do Olsztyna przez Warszawę będzie możliwa do pokonania w 4 godz. 20 min – obecnie najkrótsza taka podróż zajmuje niemal siedem godzin.



Walka z wykluczeniem komunikacyjnym



Do sieci połączeń kolejowych zostaną włączone m.in. Łomża i Jastrzębie-Zdrój, które dziś całkowicie pozbawione są dostępu do pociągów. Poprawią się też czasy przejazdu między wieloma mniejszymi miastami. Jedną z podstawowych inwestycji CPK ma być linia „igrek”, łącząca Warszawę z Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem, po której pociągi będą jeździłyby ponad 250 km na godzinę. Powstanie także linia CMK-Północ, łącząca obecną Centralną Magistralę Kolejową przez Płock i Grudziądz z Trójmiastem.



W sumie w ramach tzw. Komponentu Kolejowego CPK założono budowę oraz modernizację ponad 1600 km linii kolejowych. Projektowana sieć ma w założeniu stanowić podstawowy, spójny system, który ostatecznie zlikwiduje zaszłości historyczne w rozwoju kolei na ziemiach polskich, sięgające jeszcze czasów zaborów.



Inwestycje planowane w ramach Komponentu Kolejowego CKP na mapie układają się niczym szprychy w kole, którego osią jest projektowany między Warszawą i Łodzią Centralny Port Komunikacyjny.



CPK szansa dla turystyki



Budowa 10 kolejowych szprych prowadzących do CPK i Warszawy ma służyć nie tylko szybkiemu dojazdowi na nowe lotnisko i z powrotem. Będzie też ofertą dla przylatujących do CPK turystów.



Chociaż nowe lotnisko pełnić ma głównie funkcję europejskiego hubu przesiadkowego, m.in. dla rodzimego przewoźnika LOT-u, wiele przykładów ze świata pokazuje, że może być ono także bazą dla szybkich, kilkudniowych wypadów w celu zwiedzenia naszego kraju.



Linie rozchodzące się promieniście z CPK we wszystkich kierunkach umożliwią turystom łatwy dostęp do wszystkich największych atrakcji Polski. Z nowego lotniska da się do nich dotrzeć przede wszystkim kolejowymi szprychami CPK.



70 metrów kwadratowych map



Dla budowy ponad 1600 km nowych linii kolejowych CPK stanowi kamień milowy. Przedstawione plany będą bowiem podstawą dalszych prac studialno-projektowych. Zaprezentowane podczas Kongresu Rozwoju Kolei mapy linii CPK po wydrukowaniu 0zajmują powierzchnię aż 70 metrów kwadratowych.



– Dzisiaj pokazujemy Polakom Strategiczne Studium Lokalizacyjne dla 10 szprych i szczegółowy plan budowy ponad 1600 km nowych linii kolejowych – powiedział premier RP Mateusz Morawiecki. – CPK to serce Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, w ciągu najbliższych lat czasie priorytet polskiego rządu. Chcę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, żeby CPK powstał. Dzięki tej inwestycji Polska stanie się jednym z kluczowych hubów komunikacyjnych – powiedział.



W przedstawionych przez spółkę korytarzach zaprezentowane są warianty przebiegu każdej z nowych linii. – Mają one charakter orientacyjny. Ostateczny przebieg dla każdej z nich będzie zależał m.in. od wyników konsultacji społecznych, badań środowiskowych i szczegółowych uwarunkowań technicznych – wyjaśnił Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Z nowym opracowaniem planistycznym CPK można zapoznać się na stronie www.konsultacje.cpk.pl.



Na początku lutego w tym miejscu zostanie udostępniony formularz konsultacyjny, dzięki któremu wszyscy zainteresowani będą mogli zgłaszać swoje propozycje do opracowanego dokumentu.



– Każdą z propozycji dokładnie przeanalizujemy, rozważając jej zasadność i możliwość wprowadzenia. To już kolejny, po zakończonych w ubiegłym roku Regionalnych Konsultacjach Strategicznych, etap dialogu CPK w sprawie dużych i potrzebnych Polsce inwestycji – podkreślił Mikołaj Wild, prezes CPK.



Nowe pociągi wyjadą na tory



Komponent Kolejowy CPK jest nie tylko niezbędnym elementem infrastruktury nowego portu przesiadkowego. Dzięki niemu można walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym Polaków, ale jest też okazją do wejścia na nowy poziom technologicznego rozwoju dla krajowych producentów taboru kolejowego, takich jak bydgoska PESA czy nowosądecki Newag. Nowe połączenia będą potrzebować co najmniej 130 nowych składów i to tylko do obsługi połączeń na trasach z prędkościami do 250 km na godzinę.



Przygotowania do ich realizacji idą pełną parą. W maju ub. roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia zawierającego wykaz linii o znaczeniu państwowym, w którym zostały uwzględnione szprychy CPK. Nowy plan transportowy wpisuje się w założenia budowy lotniska, zakładając oddanie do użytku najważniejszych połączeń, w tym linii Warszawa-CPK-Łódź, pod koniec 2027 r.

Nowe inwestycje kolejowe w ramach CPK



