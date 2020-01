Najbardziej wyważone stanowisko zajmują "The Times" i "Financial Times".

"The Times" pisze, że premier Boris Johnson chce zawrzeć z UE umowę handlową podobną do tej, którą Unia ma z Kanadą - o czym ma powiedzieć w poniedziałek. Zarazem gazeta zamieszcza wspólny artykuł przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassolego, którzy ostrzegają, iż Unia się na to nie zgodzi, jeśli Wielka Brytania nie zaakceptuje przestrzegania jej reguł.

"Wielka Brytania żegna UE z mieszaniną optymizmu i żalu" - tytułuje artykuł na pierwszej stronie "Financial Times", pisząc także o wieczornym przemówieniu Johnsona, w którym powie m.in., że to "świt nowej ery", o powściągliwych obchodach momentu wyjścia oraz o czekających Wielką Brytanię rozmowach o umowie handlowej z Unią.

"To nie jest koniec, lecz początek" - pisze konserwatywny "Daily Telegraph", cytując fragmenty wieczornego przemówienia Johnsona. Zapowiada też wyjazdowe posiedzenie rządu w Sunderland w północno-wschodniej Anglii, podczas którego ma zostać zaaprobowane podniesienie od kwietnia kwoty wolnej od składek na ubezpieczenie społeczne, dzięki czemu wyborcy mają odczuć natychmiastową poprawę po brexicie.

Mniej optymistyczny jest lewicowo-liberalny - i przeciwny brexitowi - "The Guardian", który na pierwszej stronie zamieszcza tytuł "Mała wyspa" i pisze: "Po 47 latach Wielka Brytania opuszcza dziś o 11 (wieczorem) UE, co jest największym ryzykiem od pokolenia". W podobnym tonie zapowiada brexit dziennik "i", który nazywa go "krokiem w nieznane" oraz przypomina, że kwestie przyszłych relacji handlowych z Europą i Ameryką pozostają nierozwiązane.

Zupełnie inny ton przyjmują tabloidy, zwłaszcza te sprzyjające Partii Konserwatywnej. "O godz. 23 nasz dumny naród nareszcie opuszcza UE - nadal jako przyjaciel Europy, ale po 47 latach znów wolny i niezależny. W tym doniosłym dniu świętujemy nowy świt dla Wielkiej Brytanii" - cieszy się "Daily Mail".

"Nasz czas nadszedł. Dziś o 23, po 30 latach oporu wobec pełzającego zagrożenia europejskim superpaństwem, wielki naród Zjednoczonego Królestwa nareszcie ma - dokończony brexit" - pisze "The Sun". "Tak, zrobiliśmy to! Dziś o 11 wieczorem opuścimy UE i z tej doniosłej okazji premier ogłosi nową erę +odbudowy i zmiany+ Wielkiej Brytanii" - zapowiada z kolei "Daily Express".

Wyjątkiem spośród wszystkich tytułów jest jedynie lewicowy tabloid "Daily Mirror", dla którego głównym tematem na pierwszej stronie są poddani kwarantannie z powodu chińskiego koronawirusa Brytyjczycy. "Daily Mirror" zepchnął brexit do górnego rogu, ale pisze, że "teraz nadszedł czas, by z powrotem zjednoczyć kraj".

