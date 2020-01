ZUE wykona prace budowl. i usługi podwykonawcze dla Strabag za 44,9 mln zł netto



Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - ZUE podpisało ze Strabag umowę na roboty budowlane i usługi podwykonawcze związane z przebudową sieci trakcyjnej na realizowanej przez Strabag na rzecz PKP PLK inwestycji "Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 na odcinku Dobiegniew - Słonice, od km 105,820 do km 128,680", podała spółka. Wartość netto umowy to 44,9 mln zł.

"Termin realizacji zadań objętych umową to kwiecień 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

Poza tą umową w okresie ostatniego roku wartość współpracy ZUE ze Strabag wyniosła ok. 3,6 mln zł, podano także.

"Jednocześnie spółka informuje, że w związku z zawarciem umowy, na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego spółki z grupy kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o łącznej wartości ok. 1 922 mln zł" - czytamy dalej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2018 r. miała 833 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)