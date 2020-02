Trzydzieścioro podróżnych zostanie następnie przetransportowanych z Francji wojskowymi samolotami do Polski. Lądowanie planowane jest we Wrocławiu. W kraju zostaną skierowani na obserwację.

Wirus z Wuhanu, stolicy prowincji Hubei w środkowych Chinach, wywołuje zapalenie płuc, które może być śmiertelne. Zakażonych wirusem jest 14 tys. 380 osób; liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 304. Wirus przedostał się do wszystkich prowincji i regionów ChRL, a także do około 25 krajów świata, w tym do USA, Niemiec, Francji i Finlandii. (PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl