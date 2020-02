Vectra sfinalizowała przejęcie Multimedia Polska



Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Vectra sfinalizowała transakcję zakupu 100% akcji spółki Multimedia Polska, poinformowała spółka. W wyniku transakcji grupa Vectra będzie oferować usługi ponad 1,7 mln abonentom, a w zasięgu jej sieci znajdzie się ok. 4,4 mln gospodarstw domowych.

"Realizacja transakcji pozwala nam na znacznie większą skalę działań - dostęp do szerokiej bazy klientów i potencjału jednej z najlepszych i największych stacjonarnych infrastruktur telekomunikacyjnych w Polsce. Większe zdolności inwestycyjne oraz talent menedżerski połączonych podmiotów przełożą się na możliwość zaoferowania atrakcyjniejszej oferty zarówno klientom detalicznym, jak i biznesowym, co stanowi meritum tej transakcji" - powiedział prezes Vectry Tomasz Żurański, cytowany w komunikacie.

Nowo mianowany prezes Multimedia Polska Jan Piotrowski dodał, że obie spółki w najbliższym czasie będą kontynuować swoją działalność operacyjną bez zmian, koncentrując się na wspólnym dostarczaniu nowej wartości abonentom.

W ocenie sprzedających, transakcja jest logicznym, kolejnym etapem rozwoju platformy kablowej w Polsce.

"Jestem przekonany, że oddaję firmę w dobre ręce i że nowo powstały podmiot odniesie sukces rynkowy. Jest to również w mojej ocenie bardzo dobra informacja dla klientów obu firm, którzy mogą spodziewać się w przyszłości dalszego poszerzania portfolio usług"- powiedział ustępujący wieloletni prezes i akcjonariusz Multimedia Polska Andrzej Rogowski, cytowany w komunikacie.

W połowie stycznia br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie kontroli nad Multimedia Polska przez Vectrę, pod warunkiem sprzedaży sieci w ośmiu miastach, a w 13 kolejnych zapewnienia konsumentom możliwości zmiany operatora.

Vectra oraz spółki kontrolowane przez Vectra prowadzą działalność związaną ze świadczeniem usług w zakresie telekomunikacji w Polsce, w szczególności w zakresie dostarczania usług dostępu do telewizji i Internetu oraz usługi telefonii.

Multimedia Polska (MMP) oraz spółki kontrolowane przez MMP prowadzą działalność związaną ze świadczeniem usług w zakresie telekomunikacji w Polsce, w szczególności w zakresie dostarczania usług dostępu do telewizji i Internetu oraz usługi telefonii. Multimedia Polska to trzeci co do wielkości operator kablowy w Polsce.

(ISBnews)