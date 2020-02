"Francja nigdy nie ukrywała swojego stanowiska, co do tego tematu. Wiele było oświadczeń publicznych z mojej strony, zawsze wyrażałem się w sposób bardzo jasny, wspierając procedury europejskie. Mówiłem też o tym zarówno w rozmowie z prezydentem (Andrzejem Dudą) jak i premierem (Morawieckim)" - powiedział Macron odpowiadając na pytanie na konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim.

Zaznaczył, że kwestia praworządności "jest tematem europejskim, a nie dwustronnym". "Jest to temat europejski, ponieważ dotyczy nas wszystkich. To nie jest tak, że mamy jedno państwo, które ocenia, co robi drugie państwo, czy też udziela lekcji. Chciałbym podkreślić, że Francja nie chce udzielać żadnych lekcji, ale dla nas ważne jest wzmocnienie poszanowanie naszych wartości i zasad" - podkreślił prezydent Francji.

Dodał, że dotyczy to także poszanowania wspólnych instytucji - m.in. Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości. "Te właśnie instytucje są odpowiedzialne za poszanowanie zasad i to one rozpoczęły procedurę i dialog (z Polską), w pełni je popieramy, aby ten dialog mógł być utrzymany i zakończył się powodzeniem" - powiedział Macron.

Przyznał, że Francja i Polska ma co do tej kwestii rozbieżność. "Francja popiera stanowisko Komisji Europejskiej. Popiera również prace, które Komisja musi wykonać w tym zakresie" - zaznaczył.

Premier Morawiecki, odnosząc się do tego tematu dodał, że Polska "realizując reformę wymiaru sprawiedliwości broni prawdziwych wartości europejskich".

