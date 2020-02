Orange Polska ma porozumienie z MR i NFOŚiGW ws. programu 'Czyste Powietrze'



Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Orange Polska podpisało z Ministerstwem Rozwoju (MR) i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) porozumienie, którego celem jest wsparcie programu Czyste Powietrze. Porozumienie przewiduje rozpoczęcie pilotażowego projektu monitorowania jakości powietrza w szkołach.

Agencja ISBnews dowiedziała się wcześniej, że dzisiaj przy okazji pierwszego Polsko-Francuskiego Forum Przemysłu Przyszłości zostanie podpisana deklaracja o współpracy na rzecz czystego powietrza. Sygnatariuszami miały być: MR, NFOŚiGW oraz Orange Polska. Dzięki temu jeszcze w tym roku wybrane szkoły otrzymają systemy monitorowania jakości powietrza.

"Zanieczyszczenie powietrza jest poważnym problemem wpływającym na zdrowie i jakość życia ludzi oraz że według Światowej Organizacji Zdrowia 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie znajduje się w Polsce" - czytamy w treści porozumienia.

"Polski rząd prowadzi prace mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i jego negatywnego wpływu na codzienne życie Polaków w ramach programu 'Czyste powietrze' oraz wyznacza ambitny cel, aby 1 OOO polskich szkół stało się 'wyspami klimatycznymi' do 2025" - czytamy dalej.

W ramach porozumienia do szkół mają trafić systemy oparte o platformę zarządzania usługami Smart City: czujniki jakości powietrza i oprogramowanie do monitorowania powietrza wewnątrz i na zewnątrz szkoły. Do końca 2020 roku Orange zadeklarował dostarczenie takiego systemu do 100 szkół. "Po dokonaniu oceny wyników pilotażu, projekt może być kontynuowany, a docelową jego ambicją może być wyposażenie w czujniki jakości powietrza łącznie do 1 000 szkół w całej Polsce" - napisano w dokumencie.

Fundacja Orange zobowiązała się włączyć edukację ekologiczną do swoich programów, na początek w 100 pracowniach Orange, czyli w multimedialnych świetlicach zlokalizowanych w małych miastach i wsiach w całej Polsce. Operator ma także wpierać zieloną transformację w Polsce i Program Czyste Powietrze poprzez rozwój inteligentnych rozwiązań cyfrowych.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)