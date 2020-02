Spółka z grupy Neuca objęła 100% udziałów w Examen



Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Pratia - spółka z Grupy Neuca - objęła 100% udziałów Examen, firmy specjalizującej się w badaniach z zakresu onkologii i hematologii, podała Neuca. Połączenie z Examen jest konsekwencją realizacji strategii obszaru badań klinicznych Grupy Neuca, która zakłada silny rozwój kompetencji w obszarze prowadzenia projektów z onkologii ze szczególnym skupieniem na hematoonkologii.

To kolejna inwestycja Neuki w obszarze badań klinicznych. Spółka Examen dołączyła do Małopolskiego Centrum Medycznego - obecnie część spółki Pratia oraz firmy typu CRO - CRO ClinScience (powstałe z połączenia Biosciecne i ClinMed Pharma), które są odpowiedzialne za rozwój tego segmentu w Grupie, podano.

"Examen i Pratię połączyła przede wszystkim chęć działania na rzecz rozwoju badań klinicznych w Polsce. Współpraca z jednym z najsilniejszych partnerów na polskim rynku badań klinicznych otwiera przed nami możliwość korzystania z innowacyjnych rozwiązań technologicznych, w tym także z dostępu do tworzonego przez Pratię elektronicznego systemu badań klinicznych. Nasz ośrodek od 2016 r. bardzo dynamicznie się rozwija, a współpraca z Pratią otwiera przed nami nowe perspektywy. Dzięki niej Examen wejdzie do sieci ośrodków, które specjalizują się m.in w zakresie badań onkologicznych i hematologicznych, co stanowiło do tej pory jeden z głównych obszarów naszej aktywności" - powiedział kierownik ośrodka badań klinicznych Examen Michał Kwiatek, cytowany w komunikacie.

Examen obok największego ośrodka badań klinicznych z hematooonkologii Pratia Kraków, Szpitala Wielospecjalistycznego w Ostrołęce, nowo powstającego ośrodka onkologicznego w Katowicach stanowić będzie już czwartą lokalizację, w której Pratia umożliwia realizację prowadzenia badań klinicznych z onkologii dla firm farmaceutycznych. Obecnie spółka prowadzi prawie 200 projektów w 8 wyspecjalizowanych ośrodkach, z czego około 40% stanowią badania kliniczne w onkologii, podkreślono.

Zgodnie z postanowieniami umowy, obaj założyciele spółki Examen pozostają w jej strukturach, kontynuując wspólne prace nad dalszym rozwojem firmy i umożliwiając dostęp do nowoczesnych terapii w ramach badań klinicznych jeszcze większej liczbie pacjentów.

Nauca podała, że Examen ma do dyspozycji własny, 350-metrowy kompleks zaadaptowany z myślą o badaniach klinicznych: z bogato wyposażonym gabinetem vital-signs, czterema gabinetami konsultacyjnymi, osobną strefą leku badanego z monitoringiem temperatury, salą konferencyjną i przestrzenią koordynatorską. Ośrodek do tej pory przeprowadził (badania zakończone lub z zamkniętą rekrutacją) już ponad 20 prób klinicznych, zarówno II, jak i III fazy. Firma może się poszczycić cały czas rozbudowywanym zespołem specjalistów (lekarzy, farmaceutów, pielęgniarzy i specjalistów ds. opieki nad pacjentami) oraz dobrymi wynikami rekrutacji pacjentów.

"Rynek badań klinicznych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Z roku na rok zwiększa się nie tylko świadomość lekarzy, ale przede wszystkim pacjentów na temat badań klinicznych i płynących z nich korzyści. Za ich sprawą pacjenci mają dostęp nie tylko do procedur medycznych i diagnostyki na wysokim poziomie, szerokiego zakresu badań, które są często niedostępne w specjalistycznej opiece medycznej, ale także do innowacyjnych leków i metod leczenia, nieosiągalnych w standardowym lecznictwie. To właśnie pacjent, jego komfort oraz bezpieczeństwo jest w centrum naszego zainteresowania" - powiedział prezes Pratia Tomasz Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Dodał, że wartością dodaną otrzymaną w wyniku połączenia spółek jest zwiększona możliwość poszerzania portfolia obszarów terapeutycznych i projektów badań klinicznych.

Examen w Skórzewie k. Poznania to jeden z największych ośrodków badań klinicznych w zachodniej Polsce, oferujący pacjentom nowoczesną diagnostykę i leczenie, a sponsorom i firmom CRO najwyższą jakość prowadzonych projektów. Firma została założona w 2016 r. przez dwóch lekarzy: dr hab. n. med. Macieja Kaźmierczaka oraz lek. Michała Kwiatka, którzy w codziennej praktyce zajmują się hematoonkologią.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2018 r. wyniósł 28,5%.

(ISBnews)