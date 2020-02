Ok. 38 proc. ankietowanych uznało, że pozytywny stosunek do Ukrainy mają też Stany Zjednoczone, ok. 37 proc. - Niemcy, a ok. 32 proc. - Białoruś.

70,5 proc. badanych uważa, że Rosja ma wobec ich kraju wrogie nastawienie, przeciwnego zdania jest 6 proc. uczestników sondażu kijowskiego Centrum Badań Socjologicznych Socis.

Interfax-Ukraina podkreśla, że w przypadku każdego wyżej wymienionego kraju - oprócz Rosji - od 40 do 60 proc. badanych wskazało na neutralny stosunek do Ukrainy.

W sondażu przeprowadzonym pod koniec stycznia wzięło udział 2 tys. respondentów powyżej 18. roku życia we wszystkich regionach Ukrainy, oprócz Krymu i opanowanych przez prorosyjskich separatystów terenów Donbasu.

