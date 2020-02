Grupa Kęty prognozuje 294 mln zł zysku netto w 2020 r.



Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Grupa Kęty prognozuje, że w 2020 r. wypracuje 294 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec szacunkowego 294 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. przy prognozowanych 3 314 mln zł przychodów w 2020 r. wobec szacowanych 2 205 mln zł w 2019 r., podała spółka.

Grupa zakłada też 389 mln zł zysku operacyjnego w 2020 r. wobec szacowanych 385 mln zł rok wcześniej i 535 mln zł EBITDA wobec 524 mln zł w 2019 r.

"Wydatki inwestycyjne założono na poziomie 213 mln zł w tym ok. 40 mln zł stanowią projekty przesunięte z 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Prognozowany poziom długu netto na koniec 2020 roku ma wynieść 748 mln zł, co oznacza wskaźnik dług netto/ EBITDA na poziomie 1,4x, podano także.

"Pomimo zakładanego zmniejszenia krajowego tempa wzrostu gospodarczego do ok. 3,5% zarząd zakłada ambitne cele i chce osiągnąć jeszcze lepsze wyniki na poziomie sprzedaży i zysku operacyjnego w porównaniu z rekordowym 2019 rokiem. Pomimo utrzymującej się niepewności co do rozwoju sytuacji rynkowej zarząd wierzy, iż przeprowadzone inwestycje w najnowocześniejsze linie technologiczne oraz systematyczny rozwój oferty produktowej pozwoli na utrzymanie silnej pozycji na rynku krajowym oraz dalszy znaczący wzrost sprzedaży zagranicznej" - czytamy także w materiale.

Pozostałe założenia makroekonomiczne to:

- średnia cena aluminium 1850 USD/tonę,

- średni kurs USD/PLN 3,7,

- średni kurs EUR/PLN 4,25,

- średni kurs EUR/USD 1,15.

Wzrost przychodów ze sprzedaży ma zostać osiągnięty dzięki zakładanej większej sprzedaży ilościowej we wszystkich trzech segmentach (ok. 5% w Segmencie Wyrobów Wyciskanych i Segmencie Systemów Aluminiowych oraz ponad 20% w Segmencie Opakowań Giętkich). Cena aluminium wyrażona w złotych zgodnie z założeniami będzie niższa o ok. 2% a więc będzie miała ujemny wpływ na wartość przychodów. Zgodnie z prognozą, przychody ze sprzedaży w poszczególnych segmentach będą kształtowały się następująco:

- SWW - 1 231 mln zł (-2%),

- SSA - 1 511 mln zł (+3%),

- SOG - 864 mln zł (+10%).

Zakładany jest także wyższy zysk EBITDA wszystkich segmentów w porównaniu do 2019 r., w tym:

- SWW - 153 mln zł (+1%),

- SSA - 245 mln zł (+3%),

- SOG - 155 mln zł (+5%).

Prognoza na 2020 rok uwzględnia wypłatę dywidendy w wysokości 85% skonsolidowanego zysku netto za 2019 rok, co jest zgodne z obowiązującą w spółce polityką dywidendową.

"Niniejsza prognoza wybranych wyników finansowych i operacyjnych na rok 2020 oznacza, iż w przypadku jej realizacji grupa kapitałowa przekroczy wszystkie cele przyjęte w Strategii 2020 w tym:

a) Przychody ze sprzedaży w okresie 2015-2020 wyniosą 16 447 mln zł wobec planowanych 16 000 mln zł

b) Zysk EBITDA w okresie 2015--2020 wyniesie 2 674 mln zł wobec 2 582 mln zł planowanych

c) Zysk netto w okresie 2015-2020 wyniesie 1 581 mln zł wobec planowanej kwoty 1 470 mln zł

d) Wypłacona dywidenda w okresie 2015-2020 osiągnie poziom 1 298 mln zł wobec planowanej 1 091 mln zł

e) Wydatki inwestycyjne w okresie 2015-2020 nie przekroczą zaplanowanego pułapu w kwocie 1 354 mln zł" - podsumowano.

Grupa Kęty jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2018 r. miała 2,99 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)