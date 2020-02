USA nałożyły sankcje wizowe na bułgarskiego sędziego z powodu korupcji

Źródło: PAP

Amerykański Departament Stanu poinformował w środę, że bułgarski sędzia Andon Mitałow nie będzie wpuszczany do USA z powodu korupcji. Mitałow zezwolił na wyjazd do Rosji oskarżonego o szpiegostwo Nikołaja Malinowa, by odebrał on odznaczenie od prezydenta Władimira Putina.