Jak twierdzą badacze, temperatura przekroczyła 18 st. C w czwartek w bazie Esperanza na Półwyspie Antarktycznym. Dotychczasowy rekord temperatury na tym kontynencie - z marca 2015 roku - wynosił 17,5 st. C.

Informację o nowym rekordzie weryfikować będzie WMO. "Wszystko, co do tej pory widzieliśmy, wskazuje, że prawdopodobnie jest to rzeczywiście rekord, ale będziemy musieli oczywiście rozpocząć formalną ewaluację, kiedy dostaniemy pełne dane z SMN (argentyńskiej służby meteorologicznej - PAP)" - powiedział Randal Cerveny z WMO.

Jak podaje WMO, Półwysep Antarktyczny, najbardziej na północ wysunięta część Antarktydy, jest jednym z najszybciej ocieplających się regionów na Ziemi. W ciągu pół wieku temperatura wzrosła tam o 3 stopnie C.

