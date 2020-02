Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na marzec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 50,38 USD, po zwyżce ceny o 0,12 proc. Wcześniej jednak surowiec w N.Jorku taniał o 1,5 proc.

Ropa Brent w dostawach na marzec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 54,57 USD za baryłkę, wyżej o 0,18 proc.

Na świecie słabnie popyt na paliwa w reakcji na mniejszą aktywność gospodarczą w niektórych rejonach świata z powodu epidemii koronawirusa.

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Chinach wynosi już 908, a całkowita liczba zakażonych to 40.171 przypadków - wynika z najnowszych danych chińskiej państwowej komisji zdrowia.

"Ministrowie ropy z kartelu i krajów - jego sojuszników, raczej nie zgromadzą się na posiedzeniu w tym miesiącu (z powodu negatywnych skutków koronawirusa). Może do niego dojść - jak to było we wcześniejszych planach - w marcu" - poinformował minister energii Azerbejdżanu Parviz Szahbazow w wywiadzie dla agencji RIA Nowosti.

Rosja jest przeciwna propozycji Arabii Saudyjskiej, która podejmuje działania, aby kraje OPEC+ obniżyły jeszcze mocniej dostawy ropy po tym, gdy obradujący w ub. tygodniu eksperci techniczni OPEC+ zarekomendowali dodatkowe cięcie dostaw ropy przez kraje koalicji o 600 tys. baryłek dziennie - do czerwca br. Miała to być reakcja na słabnący globalny popyt na ropę.

Na zakończenie poprzedniej sesji WTI na NYMEX staniała o 1,2 proc., a Brent na ICE zniżkowała o 0,8 proc. (PAP Biznes)