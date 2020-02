W 2007 r. pozytywnie członkostwo w Sojuszu postrzegało mniej Polaków - 72 proc.

Najnowszy raport Pew Research Center stwierdza, że NATO jest ogólnie postrzegane pozytywnie przez społeczeństwa państw sojuszniczych, pomimo utrzymujących się napięć między przywódcami poszczególnych krajów. Tak widzi Sojusz 53 proc. ludzi w ankietowanych krajach członkowskich; 27 proc. wyraża negatywną opinię.

Najwyższe poparcie dla NATO wśród członków Sojuszu, w których przeprowadzono badanie, jest w Polsce (82 proc.), a najniższe w Turcji (21 proc.). W Stanach Zjednoczonych jest to 52 proc., a w Niemczech 57 proc. Badanie przeprowadzono też w trzech ankietowanych państwach nieczłonkowskich. Szwecja i Ukraina pozytywnie postrzegają Sojusz (odpowiednio 63 proc. i 53 proc.), ale tylko 16 proc. Rosjan twierdzi to samo.

Pomimo bardzo pozytywnych ocen Sojuszu wśród ankietowanych państw członkowskich, powszechna jest niechęć do wypełnienia zobowiązania do obrony zbiorowej, zawartego w art. 5 traktatu założycielskiego NATO. Na pytanie, czy kraj powinien użyć siły wojskowej, aby bronić sojusznika NATO przed hipotetycznym atakiem Rosji, 50 proc. w 16 państwach członkowskich NATO powiedziało, że nie, w porównaniu z 38 proc., którzy twierdzą, że tak.

60 proc. przebadanych twierdzi, że USA broniłyby sojusznika przed Rosją, a tylko 29 proc. jest zdania, że USA pozostałyby w takiej sytuacji bierne.

Od końca XX wieku pozytywne opinie o NATO wzrosły o 10 punktów procentowych lub więcej na Ukrainie, Litwie i w Polsce. Natomiast znacznie spadły w Bułgarii, Rosji, Niemczech i Francji.

Poglądy Amerykanów na NATO różnią się w zależności od preferencji politycznych. Zazwyczaj Demokraci częściej mają pozytywną opinię o NATO niż Republikanie. Tak było też w 2019 roku - 61 proc. Demokratów miało pozytywne zdanie na temat Sojuszu, wśród Republikanów odsetek takich opinii wyniósł 45 proc.

W prawie każdym badanym kraju większość społeczeństwa popiera raczej bliskie związki z USA niż z Rosją, z wyjątkiem Bułgarii i Słowacji. W wielu krajach, w których przeprowadzono ankietę, respondenci wskazywali, że ważne są bliskie relacje zarówno z USA, jak i Rosją.

W większości badanych krajów NATO istnieje szerokie poparcie dla użycia siły wojskowej do utrzymania porządku na świecie. Tak uważa 57 proc. badanych w 16 krajach członkowskich. Przeciwnego zdania było 36 proc.

Badanie Pew Research Center zostało przeprowadzone w 19 krajach: 16 państwach członkowskich NATO, a także Szwecji, Rosji i na Ukrainie. Ankieta została przeprowadzona wśród 21 tys. 29 osób w okresie od 13 maja do 12 sierpnia 2019 r.

"Financial Times", opierając się na danych z tego raportu, zwrócił uwagę, że w latach 2017-2019 spadło o co najmniej 10 pkt proc. zaufanie do Sojuszu Północnoatlantyckiego w USA i w części europejskich krajów NATO. Pogorszyło się też jego pozytywne postrzeganie. Brytyjski dziennik ocenia, że do powstania takiego trendu przyczyniło się stanowisko prezydenta USA Donalda Trumpa nie ufającego organizacjom międzynarodowym oraz postępowanie Turcji, która jednostronnie podjęła w 2019 roku ofensywę w północnej Syrii.

