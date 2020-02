PlayWay: Premiera gry House Flipper planowana jest na koniec lutego br.



Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - PlayWay zakończył proces certyfikacji gry House Flipper na konsole Xbox One oraz Playstation 4, podała spółka. Wstępna data premiery gry na ww. konsolach planowana jest w dniach 27-28 lutego 2020 r.

"Za wydanie gry w formie dystrybucji cyfrowej odpowiada twórca gry tj. spółka zależna Frozen District Sp.o.o. z siedzibą w Krakowie, w której to PlayWay posiada 80% udziałów w kapitale zakładowym. Zewnętrzny wydawca będzie prowadził dystrybucje jedynie na rynku japońskim" - czytamy w komunikacie.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

(ISBnews)